Полицейские задержали орловчанку, укравшую деньги из под подушки пенсионерки

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:00:01+03:00

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В Колпнянском районе Орловской области полицейские раскрыли кражу денег у 87-летней местной жительницы. Старушку без последних сбережений оставила приятельница ее родственника.

Однажды она заглянула домой к другу и заметила, где пенсионерка прячет деньги. Так у нее и возник план забрать их себе. В итоге, дождавшись удобного случая, молодая женщина пришла в комнату к старушке и, пока та спала, вытащила из под подушки 18 тысяч рублей.

Проснувшись, пенсионерка сразу почувствовала неладное, но обращаться не спешила. Написать заявление в полицию она решилась только через несколько дней.

- В отношении 32-летней орловчанки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведется следствие. Подозреваемой в преступлении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU