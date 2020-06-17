В Орле почтят память Великой Отечественной войны минутой молчания

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:43:22+03:00

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22 июня, в День память и скорби, Орел присоединится к Всероссийской минуте молчания в память участниках Великой Отечественной войны. На мгновение в регионе прервется телевизионное вещание, остановится общественный транспорт, стихнет шум радио и магазинов.

Памятное событие состоится в 12:15. Именно в это время в 1941 году по радио граждане Советского Союза узнали о нападении нацисткой Германии. Указ об учреждении 22 июня Всероссийской минуты молчания подписал президент Владимир Путин.

- На минуту прервется вещание в эфирах радио- и телеканалов, работа аудиоустановок в торговых центрах, предприятий (где позволяет технологический цикл), остановится общественный транспорт. Автомобилистов и пешеходов также просят присоединиться к минуте молчания: остановиться в память о тех, кто завоевал Великую Победу, - сообщает пресс-служба администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU