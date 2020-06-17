2020-06-17T11:23:20+03:00
Общество

За 17 июня в Орловской области выявили еще 67 заболевших коронавирусом

Публикуем последние новости о ситуации с COVID-19 регионе
Наталья Меркулова
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За 17 июня в Орловской области выявили еще 67 заболевших коронавирусомЗа 17 июня в Орловской области выявили еще 67 заболевших коронавирусом
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Сегодня, 17 июня, в федеральный оперативный штаб подтвердил в Орловской области еще 67 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных за весь период пандемии в регионе составило 3858.

География распростронения коронавируса в Орловской области на 17 июня 2020 года

География распростронения коронавируса в Орловской области на 17 июня 2020 года

К сожалению, увеличилась и статистика по смертности от COVID-19. Сегодня подтвердились еще пять смертей из-за заболевания. Общее число умерших составило 44 человека.

В соседних областях ситуация со смертностью следующая: Тульская область (67 летальных исходов за весь период пандемии), в Калужской (41), Брянской (32), Курской (23) и в Липецкой области (11).

Что же касается динамики выздоровления в нашем регионе, то за последние сутки из больниц выписались 85 человек. Всего излечились 1 тысяча 868 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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