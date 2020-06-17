2020-06-17T10:25:35+03:00
Общество

В Советском районе Орла восемь домов останутся без воды 17 июня

В городе продолжается ремонт водопроводной сети
Наталья Меркулова
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В Советском районе Орла восемь домов останутся без воды 17 июняВ Советском районе Орла восемь домов останутся без воды 17 июняФото: Архив "КП"
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Сегодня, 17 июня, в Орле без холодной воды останутся жители восьми многоквартирных домов в Советском районе. Речь идет о домах №57 и 59 на Октябрьской улице, доме №36 на Лескова и домах № 1, 3а, 5, 7, 11 на Ломоносова.

Временные неудобства вызваны ремонтом водопроводной сети на улице Октябрьская, 59. Бригада «Орелводоканала» уже приступила к работе. Холодную воду обещают подключить к четырем часам дня.

Напомним, с 10 июня до 22 июня из-за профработ в котельных отключили горячую воду в домах на улице Латышских Стрелков (дом №43), в переулке Карачевский (23) и переулке Цветочный (дома № 2 и 4). Также без горячей воды остались жители дома №12 на улице Федотова и №18 на улице Ватной.

До 29 июня придется подождать без горячей воды жильцам домов по улице Комсомольской (191, 193, 227, 229, 243-255), переулке Карачевском (5, 7, 9 и 11), переулке Ботаническом (4) и по улице Автовокзальной (77, 75а и 77а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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