Разрушающийся дом на Кромском шоссе в Орле обследуют специалисты

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:09:48+03:00

Общежитие уже несколько лет остается местом спором между администрацией и жильцами

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На этой недели в сети появились фотографии и бурное обсуждение очередного полуаварийного жилого дома в Орле. Речь идет о доме №15 по Кромскому шоссе.

Уже несколько лет жильцы общежития с 57-летней историей и городская администрация спорят о том, как решить проблему с многочисленными трещинами и отваливающейся штукатуркой. К новому витку дискуссии привело разрушение кирпичной кладки на углу здания.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, Вопрос капитального ремонта рассматривался еще в 2013 году. Тогда специализированная организация провела обследование и оценила масштаб работ в 22,75 миллионов рублей.

Найти такие деньги не смогли и решили снести нежилую часть дома. Для этого выделили 2 миллиона рублей, но жильцы выступили против демонтажа и снос не состоялся.

Сейчас дом находится в списке на капитальный ремонт в 2022 году. Однако в городской администрации обещали все же поторопиться.

- В ближайшее время будет организовано обследование дома № 15 на Кромском шоссе специализированной организацией. 16 июня направлено обращение в Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ с просьбой о перенесении капитального ремонта с 2022 на 2021 год. Также будет инициировано общее собрание собственников, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU