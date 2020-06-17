2020-06-17T09:18:42+03:00
Общество

Орловским школьникам разрешили ходить на занятия к репетиторам по трое

Об этом сообщает региональный оперативный штаб
Наталья Меркулова
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Орловские школьники вновь смогут ходить на индивидуальные занятия по общеобразовательным, дополнительным и коррекционно-развивающим программам. Однако из-за пандемии коронавируса ограничения все же временно останутся – занятия должны проходить в небольших группах не более трех человек.

Посещение консультаций в школах, образовательных центрах и у репетиторов можно будет возобновить с 15 июня. Такого решение регионального оперативного штаба.

Пока же в Орловской области продолжается подготовка экзаменационных площадок к старту выпускных испытаний.

- 18 июня разрешено проведение региональной апробации по обществознанию и английскому языку без присутствия выпускников. В этот день будет проводиться обучение работников пунктов проведения ЕГЭ, настройка технических средств и программного обеспечения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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