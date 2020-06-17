В Орловской области зафиксировали 323 семейных очага коронавируса
С начала пандемии в Орловской области зафиксировали 323 семейных очага заражения коронавирусом. Причем из них за минувшую неделю выявлено 42 очага, в который попали 138 человек.
В собственных семьях заразились коронавирусом 1 тысяча 240 орловцев. Об этом сообщает Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.
- Кроме того, сейчас под нашим наблюдением остаются 5 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших 462 человека, - пояснил Александр Румянцев.
Речь идет о вспышке заболевания в больнице Семашко, областной клинической больнице, Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе и Орловской психиатрической больнице специализированного типа.
По данным Роспотребнадзора, ситуация в Специализированном доме ребенка и Крупышенском доме ветеранов уже стабилизировалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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