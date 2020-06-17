В Орловской области зафиксировали 323 семейных очага коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:01:11+03:00

Только за последнюю неделю выявлено более 40 очагов заражения

Изменить размер текста: A A

С начала пандемии в Орловской области зафиксировали 323 семейных очага заражения коронавирусом. Причем из них за минувшую неделю выявлено 42 очага, в который попали 138 человек.

В собственных семьях заразились коронавирусом 1 тысяча 240 орловцев. Об этом сообщает Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

- Кроме того, сейчас под нашим наблюдением остаются 5 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших 462 человека, - пояснил Александр Румянцев.

Речь идет о вспышке заболевания в больнице Семашко, областной клинической больнице, Специализированном доме ребенка, Крупышенском доме ветеранов в Дмитровском районе и Орловской психиатрической больнице специализированного типа.

По данным Роспотребнадзора, ситуация в Специализированном доме ребенка и Крупышенском доме ветеранов уже стабилизировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU