В Орле временно закроют движение трамваем №1 и №4

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:16:55+03:00

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19 июня в Орле временно остановится движение трамваем по двум маршрутам - №1 и №4. Они перестанут ходить на участке от железнодорожного вокзала до кольца у ТМК «ГРИНН» и до школы №35.

Как сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации, ограничения связаны с работ по замене верхнего строения участка трамвайного пути. Трамваи №1 и №4 не будут работать на своем маршруте с 10 часов вечера 19 июня и до 6 утра 21 июня.

Кроме того, из-за ремонта с 15 по 21 июня временно ограничено движения машин от дома №2б по улице Старо-Привокзальной до дома №12б по улице Привокзальной в Железнодорожном районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU