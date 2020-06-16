В Орле на 11 улицах частного сектора уложат асфальтогранулят
В Орле продолжается ремонт автомобильных дорог. До 31 августа подрядчики должны закончить работу на центральных улицах города и до 23 июля в частном секторе.
В этом году городские власти запланировали обновить дорожное полотно асфальтной крошкой, снятой во время ремонта, на 11 улицах (в 2019 году – 35) возле частных жилых домов.
В ближайшее время отсыпка асфальтогранулятом должна пройти на улице Текстильной, Электровозной (от Тульской до дома №53 по Электровозной), Серпуховской (от Электровозной до Деповской), Шульгина (от Электровозной до Контактной), Крестьянской (от Электровозной до Деповской), Контактной, Лужковской (от дома №1 до дома №52 по этой улице), Тамбовской, 6-й Орловской дивизии, переулках Островского и Половецкого.
- Работы в частном секторе будет производить «Спецавтобаза». Кто касается остальных объектов дорожного строительства, то сейчас работы идут на 11 объектах. Подрядчики выполняют фрезерование, укладку выравнивающего слоя, установку бордюров и асфальтирование тротуаров, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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