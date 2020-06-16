2020-06-16T16:51:43+03:00
Общество

В Орле на 11 улицах частного сектора уложат асфальтогранулят

Работы планируют завершить до середины июля
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле на 11 улицах частного сектора уложат асфальтогранулятВ Орле на 11 улицах частного сектора уложат асфальтогранулятФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле продолжается ремонт автомобильных дорог. До 31 августа подрядчики должны закончить работу на центральных улицах города и до 23 июля в частном секторе.

В этом году городские власти запланировали обновить дорожное полотно асфальтной крошкой, снятой во время ремонта, на 11 улицах (в 2019 году – 35) возле частных жилых домов.

В ближайшее время отсыпка асфальтогранулятом должна пройти на улице Текстильной, Электровозной (от Тульской до дома №53 по Электровозной), Серпуховской (от Электровозной до Деповской), Шульгина (от Электровозной до Контактной), Крестьянской (от Электровозной до Деповской), Контактной, Лужковской (от дома №1 до дома №52 по этой улице), Тамбовской, 6-й Орловской дивизии, переулках Островского и Половецкого.

- Работы в частном секторе будет производить «Спецавтобаза». Кто касается остальных объектов дорожного строительства, то сейчас работы идут на 11 объектах. Подрядчики выполняют фрезерование, укладку выравнивающего слоя, установку бордюров и асфальтирование тротуаров, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле временно закроют движение трамваем №1 и №4
В Орле на 11 улицах частного сектора уложат асфальтогранулят
665 человек в Орловской области пострадали от укусов клещей
В Орловской области заблокировали два сайта с продажей липовых медсправок
В Орловской области 17-летний мотоциклист сбил ночью подростка
В Орле напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции
В Орле трое подростков пойдут под суд за кражу и поджог машины
В деревне под Орлом едва не сгорели сразу несколько жилых домов
На границе с Орловской областью «ГАЗ» протаранил фуру и загорелся
В Орловской области коронавирус выявили у 110 человек на 16 июня
В Орле осудили участников преступной группы, предоставлявших за взятки места на кладбищах
В Орловской области скончалась 96-летняя пациентка с коронавирусом
Лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка увеличен на сумму более 70 млрд рублей
В Орловской области четыре пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Орловской области подготовят календарь открытия предприятий после режима ограничений
Коронавирус в Орловской области: с начала пандемии заразились почти 300 детей
На остановках в Орле появятся десять новых инфографических планшетов
В Орловской области увеличат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Орловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш
В ДТП на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка
В Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильника
В Орловской области развернуты 922 койки для пациентов с COVID-19
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
Орловские парки и скверы вновь обрабатывают от клещей
В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых
Коронавирус в Орловской области: количество новых случаев вновь превысило сотню
Во Мценске муж пытался застрелить жену и свел счеты с жизнью
В Орле ученики лицея №28 вынуждены ходить на учебу по проезжей части
10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области