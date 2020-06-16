2020-06-16T16:17:45+03:00
Общество

665 человек в Орловской области пострадали от укусов клещей

В регионе продолжают обрабатывать от опасных насекомых общественные территории
Наталья Меркулова
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По состоянию на 15 июня в Орловской области пострадали от укусов клещей 665 человек. Фото: Ольга СупоневаПо состоянию на 15 июня в Орловской области пострадали от укусов клещей 665 человек. Фото: Ольга СупоневаФото: Архив "КП"
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По последним данным регионального Роспотребнадзора, в этом году количество людей, обратившихся в больницы с укусами клещей, снизилось почти на 30 %. Однако расслабляться отдыхающим на природе, в скверах и парках не следует.

По состоянию на 15 июня в Орловской области клещи покусали уже 665 человек (из них 271 ребенок). К счастью, лабораторные исследования показали – случаев заражения клещевого энцефалита, иксодового боррелиоза и крымской геморрагической лихорадки у пострадавших от нападения опасных насекомых не выявлено.

- Инфицированность исследованных в Центр гигиены и эпидемиологии клещей возбудителями боррелиоза составила – 16,6% от общего числа (за аналогичный период 2019 года – 18,4%), - рассказали «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора Орловской области.

Сейчас в регионе продолжают обрабатывать инсектицидами территории парков, скверов, места отдыха у воды, а также территории школ и детских садов. Орловцев просят не забывать про обработку одежды акарицидными средствами перед прогулкой в лесных массивах и на участках с высокой травой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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