16 Июнь 2020 2020-06-16T15:33:38+03:00

В Орловской области заблокировали два сайта с продажей липовых медсправок Фото: Архив "КП"

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В Орловской области продолжают мониторить Интернет и искать сайты с запрещенными услугами и предложениями. А их оказывается немало: то диплом на любой вкус и уровень квалификации предлагают купить, то незаконные услуги для взрослых.

На этот раз в поле зрения орловской прокуратуры в Новосильском районе попались два сайта о продаже медицинских справок без фактического прохождения медицинского осмотра.

- За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. Прокуратура направила в суд административные иски о признании выявленных сайтах запрещенными на территории Российской Федерации, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

На данный момент доступ к сайтам уже заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU