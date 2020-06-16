В Орловской области 17-летний мотоциклист сбил ночью подростка

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:10:17+03:00

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15 июня в селе Русский Брод Верховского района ночная поездка на мотоцикле закончилась для 17-летнего парня серьезными последствиями. Молодой человек учинил ДТП, в котором травмировался пешеход.

Инцидент произошел в районе 12 часов ночи на улице Кооперативной. На пути мотоциклиста оказался 16-летний подросток. Он получил травмы и с места аварии был доставлен в Ливенскую ЦРБ.

-Юный водитель управлял незарегистрированным мотоциклом без права и без мотошлема. Мы предупреждаем родителей о недопустимости использования детьми транспортных средств, в том числе мотоциклов, а также о контроле за тем, где и в какое время они проводят время, - говорят в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU