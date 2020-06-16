2020-06-16T14:46:28+03:00
Общество

В Орле напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции

Документы защитили от подделки с помощью специальной защитной сетки на бумаге
Наталья Меркулова
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В Орловской области напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции. Фото: региональная Избирательная комиссияВ Орловской области напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции. Фото: региональная Избирательная комиссия
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В Орловской области продолжается подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, которое запланировано на 1 июля. В этом году событие пройдет со строгим контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Пока же региональная Избирательная комиссия принимает тираж уже напечатанных бюллетеней. Типография «Труд» изготовила 626 тысяч 849 документов для волеизъявления. Часть из них (если точнее 143 тысяч 242 штук) подготовлены для голосования с техническим подсчетом голосов.

Специальными устройствами для обработки избирательных бюллетеней оснастят 66 избирательных участков.

- При изготовлении бюллетеней для их защиты от подделки использовалась бумага с нанесенной типографским способом защитной сеткой. На избирательные участки с 17 по 19 июня их доставит региональное Управление спецсвязи, - сообщили «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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