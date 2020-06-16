В Орле напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:46:28+03:00

В Орловской области напечатали более 626 тысяч бюллетеней для голосования по Конституции. Фото: региональная Избирательная комиссия

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В Орловской области продолжается подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, которое запланировано на 1 июля. В этом году событие пройдет со строгим контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Пока же региональная Избирательная комиссия принимает тираж уже напечатанных бюллетеней. Типография «Труд» изготовила 626 тысяч 849 документов для волеизъявления. Часть из них (если точнее 143 тысяч 242 штук) подготовлены для голосования с техническим подсчетом голосов.

Специальными устройствами для обработки избирательных бюллетеней оснастят 66 избирательных участков.

- При изготовлении бюллетеней для их защиты от подделки использовалась бумага с нанесенной типографским способом защитной сеткой. На избирательные участки с 17 по 19 июня их доставит региональное Управление спецсвязи, - сообщили «КП» в пресс-службе Избирательной комиссии Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU