16 Июнь 2020 2020-06-16T14:09:13+03:00

В Орле трое подростков пойдут под суд за кражу и поджог машины Фото: Архив "КП"

Каркас от своей отечественной легковушки владелец нашел на дне Оки

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Орловские следователи закончили расследование уголовного дела о краже и поджоге отечественной легковушки в Советском районе областного центра. К происшествию оказалась причастны трое подростков.

Владелец оставил свой «ЗАЗ 110307» на Пожарной улице в Орле, однако вскоре автомобиль исчез. 13 февраля его заприметили местные парни. Они тайком откатили машину к берегу Оки и попытались завести.

Разозлившись, что легковушка не заводится, подростки взяли канистру с бензином и подожгли свою «добычу». Через несколько дней владелец обнаружил машину уже в реке.

- Своими преступными действиями подростки причинили собственнику автомобиля ущерб в сумме 28 тысяч рублей. Они признали свою вину и раскаялись. В настоящее время уголовное дело по статье (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU