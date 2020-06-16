2020-06-16T13:49:37+03:00
Происшествия

В деревне под Орлом едва не сгорели сразу несколько жилых домов

Инцидент произошел в полдень 15 июня
Наталья Меркулова
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В деревне под Орлом едва не сгорели сразу несколько жилых домовВ деревне под Орлом едва не сгорели сразу несколько жилых домовФото: Архив "КП"
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В понедельник. 15 июня, в деревне Овсянниково Орловского района едва не сгорели сразу три жилых дома и сарай. Огонь вспыхнул в одном из домов в районе 12 часов дня.

Когда на место происшествия приехала пожарно-спасательная служба, пламя уже начало распространяться на соседские постройки. В соседском доме начала плавиться внешняя обшивка из сайдинга.

Пожарным удалось оперативно затушить огонь и отрезать ему путь на соседские участки. Однако один из домов, где и был очаг возгорания, сильно пострадал.

- В результате пожара жилом дом полностью выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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