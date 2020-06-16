В деревне под Орлом едва не сгорели сразу несколько жилых домов
В понедельник. 15 июня, в деревне Овсянниково Орловского района едва не сгорели сразу три жилых дома и сарай. Огонь вспыхнул в одном из домов в районе 12 часов дня.
Когда на место происшествия приехала пожарно-спасательная служба, пламя уже начало распространяться на соседские постройки. В соседском доме начала плавиться внешняя обшивка из сайдинга.
Пожарным удалось оперативно затушить огонь и отрезать ему путь на соседские участки. Однако один из домов, где и был очаг возгорания, сильно пострадал.
- В результате пожара жилом дом полностью выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба сейчас устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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