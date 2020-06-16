На границе с Орловской областью «ГАЗ» протаранил фуру и загорелся

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:34:10+03:00

На границе с Орловской областью автомобиль «ГАЗ» протаранил фуру и загорелся. Фото: региональная Госавтоинспекция

Один из водителей был срочно госпитализирован с места ДТП

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Вчера, 15 июня, в Троснянском районе на 454 км автодороги М-2 Крым произошло ДТП, обернувшееся двумя сгоревшими машинами и одним человеком, угодившим в больницу.

Инцидент произошел в два часа ночи. Водитель фуры «MAN» с полуприцепом припарковался на обочине и остановился на ночевку. Ничто не предвещало беды. Однако вскоре сзади большегруз протаранил отечественный «ГАЗ 322132».

52-летний водитель "ГАЗ" попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Удар оказался такой силы, что отечественное авто смяло. Начался пожар, охвативший и фуру. Сотрудники пожарно-спасательной части №34 закончили тушить автомобили только на рассвете. В итоге от обоих машин остались только металлические каркасы.

- В результате ДТП 52-летний водитель «ГАЗ 322132» получил телесные повреждения и был госпитализирован в БУЗ «Фатежская ЦРБ» Курской области, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU