2020-06-16T12:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области коронавирус выявили у 110 человек на 16 июня

Общее количество зараженных за время эпидемии достигло 3 791
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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110 новых случаев коронавируса выявили в Орловской области по данным на 16 июня. Всего же в регионе зарегистрировали 3791 инфицированного. Общее число больных сейчас составляет 1969 человек, выздоровели 1783 пациента. 39 орловчан с подтвержденным Covid-19 скончались. Напомним, накануне губернатор во время прямого эфира сообщил о смерти только 36-й пациентки.

Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: 1768 - жители Орла, 466 зараженных - в Мценске и Мценском районе, 355 - в Орловском районе, 115 - в Болховском, 87 - в Урицком, 83 - в Ливнах, 81 - в Дмитровском районе, 80 - в Хотынецком, 79 - в Новодеревеньковском, 65 - в Новосильском, 62 - в Свердловском районе, 56 - в Шаблыкинском, 54 - в Кромском районе, 51 - в Верховском, 49 – в Знаменском, 46 - в Глазуновском, по 45 - в Покровском и Ливенском районах, 33 - в Колпнянском районе, 32 - в Троснянском, 31 - в Малоархангельском, 28 - в Должанском, 27 - в Залегощенском районе, 19 - в Сосковском, 18 - в Корсаковском, 16 - в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением региональных Управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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