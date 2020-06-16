2020-06-16T12:21:00+03:00
Происшествия

В Орле осудили участников преступной группы, предоставлявших за взятки места на кладбищах

Организатора отправили на восемь лет в колонию строго режима
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела инвентаризации захоронений МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» Эдуарду Троцюку и пяти работникам предприятий Сергею Митюшкину, Михаилу Пономареву, Александру Коржавых, Дмитрию и Николаю Гуркиным. Как сообщили в СУ СКР по Орловской области 15 июня, в зависимости от роли каждого их признали виновными по пунктам «а», «в» части 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие и суд установили, что Троцюк организовал преступную группу, чтобы получать с населения взятки за предоставление земли под захоронения на общественных кладбищах Орла и выдачу удостоверений на право пользования участками. В эту группу вошли ведущие специалисты МКУ «УКХ Орла» Коржавых, Пономарев, Митюшкин, а также землекопы МУП «РОУ Орла» - братья Гуркины. С марта по май 2016 года за девять участков на кладбищах они получили от жителей Орла взяток на 365 тысяч рублей.

- Осужденные тщательно скрывали свою преступную деятельность: использовали завуалированный и разработанный Троцюком язык, обозначая суммы взяток в виде денежных средств «километрами» и «метрами». При появлении сотрудников полиции на кладбищах оперативно сообщали друг другу об их прибытии, использовали и другие методы конспирации, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

В итоге суд приговорил Троцюка к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей. Коржавых - к семи с половиной годам лишения свободы условно (ст. 73 УК РФ) и штрафу в два миллиона, Понамарева - к трем миллионам штрафа, Митюшкина - к штрафу в полтора миллиона рублей, братьев Гуркиных - к двум с половиной и двум миллионам соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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