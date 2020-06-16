2020-06-16T10:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области скончалась 96-летняя пациентка с коронавирусом

Общее количество жертв инфекции достигло 36
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Еще одна пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась. Как сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 15 июня, в больнице имени Семашко скончалась 96-летняя женщина. Таким образом, общее количество жертв инфекции достигло 36 человек.

За время эпидемии в регионе заразились коронавирусом 3681 орловчанин. 1702 пациента уже окончили лечение и выздоровели. В стационарах с Covid-19 находятся 510 человек. Четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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