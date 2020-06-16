2020-06-16T10:31:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области четыре пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Всего в стационарах проходят лечение 510 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Четыре жителя Орловской области, зараженных COVID-19, сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе еженедельного прямого эфира в соцсетях 15 июня. Среди пациентов двое мужчин 43 и 32 лет и две женщины - 80 и 53 лет.

Также губернатор сообщил, что на лечении в стационаре находится 510 пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии оказались инфицированными 3681 человек. Выздоровели 1702 орловчанина. Умерли 36 человек.

Напомним, в ходе этого же прямого эфира Андрей Клычков рассказал, что с 10 апреля по 15 июня коронавирусная инфекция подтвердилась у 294 детей младше 17 лет. Вернулись к нормальной жизни на данный момент 32 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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