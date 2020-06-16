В Орловской области подготовят календарь открытия предприятий после режима ограничений
Вчера, 15 июня, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в прямом эфире о подготовке к очередному этапу снятию режима ограничений из-за пандемии коронавируса.
По словам главы региона, он уже дал поручение составить календарь открытия предприятий и организаций, уже несколько месяцев находящихся в вынужденном в простое. Завершить разработку календаря должны к 17 июня.
В этот день орловцы смогут узнать, когда же ждать открытия о торговых центрах, кафе и ресторанов, фитнес-центров, саун, библиотек, музеев и других общественных мест.
- Предприятия должны быть готовыми к началу реализации плана снятия ограничений. Что же касается массовых культурных и развлекательных мероприятий, то по ним ограничения сохранятся и в июле, - пояснил Андрей Клычков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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