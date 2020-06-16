Коронавирус в Орловской области: с начала пандемии заразились почти 300 детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:19:13+03:00

Коронавирус в Орловской области на 16 июня: заразились почти 300 детей с начала пандемии Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Публикуем последние новости по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на 16 июня

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Вчера, 15 июня, во время еженедельного прямого эфира Андрей Клычков рассказал о состоянии здоровья маленьких орловцев, заразившихся коронавирусом. Не обошлось и без официальной статистики.

По последним данным, с 10 апреля по 15 июня коронавирусная инфекция была подтверждена у 294 детей младше 17 лет. Вернулись к нормальной жизни на данный момент 32 ребенка, проходивших лечение в стационаре.

- На данный момент 11 детей продолжают лечение в больницах. Тяжелых случаев течения заболевания, требующих подключения ИВЛ, не было. Сейчас только один ребенок с пневмонией получает кислородную поддержку, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, под наблюдением врачей остаются еще 88 детей, из них 77 лечатся амбулаторно.

Ситуация со взрослыми пациентами в регионе сложнее. На ИВЛ сейчас сразу четыре человека: два мужчины 43-лет и 32 лет, а также две женщины 80 и 53 лет.

Таким образом, на стационаре находится 510 пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU