Коронавирус в Орловской области: с начала пандемии заразились почти 300 детей
Вчера, 15 июня, во время еженедельного прямого эфира Андрей Клычков рассказал о состоянии здоровья маленьких орловцев, заразившихся коронавирусом. Не обошлось и без официальной статистики.
По последним данным, с 10 апреля по 15 июня коронавирусная инфекция была подтверждена у 294 детей младше 17 лет. Вернулись к нормальной жизни на данный момент 32 ребенка, проходивших лечение в стационаре.
- На данный момент 11 детей продолжают лечение в больницах. Тяжелых случаев течения заболевания, требующих подключения ИВЛ, не было. Сейчас только один ребенок с пневмонией получает кислородную поддержку, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Кроме того, под наблюдением врачей остаются еще 88 детей, из них 77 лечатся амбулаторно.
Ситуация со взрослыми пациентами в регионе сложнее. На ИВЛ сейчас сразу четыре человека: два мужчины 43-лет и 32 лет, а также две женщины 80 и 53 лет.
Таким образом, на стационаре находится 510 пациентов с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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