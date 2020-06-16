16 Июнь 2020 2020-06-16T08:57:26+03:00

На остановках в Орле появятся десять новых инфографических планшетов. Фото: макет баннера

Баннеры расскажут о выдающихся земляках и их заслугах

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В скором времени в Орле должны появиться еще десять инфографических планшетов о наших выдающихся земляках и их заслугах. Соответствующий проект организовал общественный региональный фонд «Культурное движение».

Напомним, несколько лет назад на остановочных павильонах в областном центре появились 3D-изображения архитектурных памятников города с подробной информацией об их истории. Теперь общественники решили заняться знаменитыми персоналиями.

- Проект связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами по праву рождения или по формированию личности и таланта, пришедшегося на период жизни в нашем регионе, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Среди первых, кого решили увековечить в памяти жителей города, гистолог и физиолог Александр Бабухин, военачальник и государственный деятель Алексей Ермолов, артистка Гликерия Федотова, флорист и геоботаник Владимир Хитрово и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU