На остановках в Орле появятся десять новых инфографических планшетов
В скором времени в Орле должны появиться еще десять инфографических планшетов о наших выдающихся земляках и их заслугах. Соответствующий проект организовал общественный региональный фонд «Культурное движение».
Напомним, несколько лет назад на остановочных павильонах в областном центре появились 3D-изображения архитектурных памятников города с подробной информацией об их истории. Теперь общественники решили заняться знаменитыми персоналиями.
- Проект связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами по праву рождения или по формированию личности и таланта, пришедшегося на период жизни в нашем регионе, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.
Среди первых, кого решили увековечить в памяти жителей города, гистолог и физиолог Александр Бабухин, военачальник и государственный деятель Алексей Ермолов, артистка Гликерия Федотова, флорист и геоботаник Владимир Хитрово и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU