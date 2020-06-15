2020-06-15T17:37:00+03:00
Общество

В Орловской области увеличат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Первые обновленные выплаты родители малышей получат в июле
Наталья Меркулова
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В Орловской области увеличат пособия по уходу за ребенком до 1,5 летВ Орловской области увеличат пособия по уходу за ребенком до 1,5 летФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области родители малышей до полутора лет начнут получать увеличенное пособие по уходу с июля. Теперь выплаты не будут зависеть от того, первый ли ребенок в семье ли нет. На каждого будут платить по 6 тысяч 752 рубля.

Нововведения определил Федеральный закон № 166 от 08 июня 2020 года. Дополнительных документов и заявлений родителям подавать не придется.

- Расчет пособия при этом не изменился. Пособие рассчитывается исходя из 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих оформлению отпуска по уходу за ребенком, но не менее установленного законодательством. Но если 40% от среднего заработка окажутся меньше установленной законом суммы, застрахованное лицо будет получать ежемесячно пособие в размере 6752 рубля, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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