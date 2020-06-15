Орловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:01:09+03:00

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Активисты орловского отделения ОНФ занялись проблемой текущих в крыш многоквартирных домах. Общественники планируют подготовить открытое комплексное обращение в администрацию Орла и управление жилищной инспекции.

Как пояснили «КП» члены реготделения, главная цель обращения – устранить неполадки в кратчайшие сроки и уточнения, входят ли дома в список по капитальному ремонту на ближайшее время.

- К нам поступают обращения от орловцев, которые жалуются на состояние крыш в их жилых домах. Таких домов по городу Орлу очень много. В связи с этим просим всех у кого есть такая проблема сообщить о ней и по возможности прикрепить фото-подтверждение, - призывают орловцев общественники.

Рассказать о проблемах с текущей крышей можно в официальной группе общественной организации в сосетях или по телефону: 8-919-2014-630 (ОНФ. Главное, не забыть указать точный адрес проблемного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU