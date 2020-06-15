2020-06-15T16:01:09+03:00
Общество

Орловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш

Жителям областного центра предлагают поделиться фотографиями «до» и «после» дождя
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш. Фото: ОНФ Орловской областиОрловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш. Фото: ОНФ Орловской области
Изменить размер текста:

Активисты орловского отделения ОНФ занялись проблемой текущих в крыш многоквартирных домах. Общественники планируют подготовить открытое комплексное обращение в администрацию Орла и управление жилищной инспекции.

Как пояснили «КП» члены реготделения, главная цель обращения – устранить неполадки в кратчайшие сроки и уточнения, входят ли дома в список по капитальному ремонту на ближайшее время.

- К нам поступают обращения от орловцев, которые жалуются на состояние крыш в их жилых домах. Таких домов по городу Орлу очень много. В связи с этим просим всех у кого есть такая проблема сообщить о ней и по возможности прикрепить фото-подтверждение, - призывают орловцев общественники.

Рассказать о проблемах с текущей крышей можно в официальной группе общественной организации в сосетях или по телефону: 8-919-2014-630 (ОНФ. Главное, не забыть указать точный адрес проблемного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области увеличат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Орловские активисты готовят коллективное обращение из-за текущих крыш
В ДТП на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка
В Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильника
В Орловской области развернуты 922 койки для пациентов с COVID-19
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
Орловские парки и скверы вновь обрабатывают от клещей
В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых
Коронавирус в Орловской области: количество новых случаев вновь превысило сотню
Во Мценске муж пытался застрелить жену и свел счеты с жизнью
В Орле ученики лицея №28 вынуждены ходить на учебу по проезжей части
10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области