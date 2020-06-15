В ДТП на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка
В субботу, 13 июня, в аварии на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка. Малышка-пассажир ехала в автомобиле «Шевроле», не поделившей дорогу с «Тойотой».
Инцидент произошел около трех часов дня в районе дома №354. «Тойота» выезжала с прилегающей территории дороги-дублера и не уступила «Шеврале».
- В результате ДТП девочка-пассажир автомобиля «Шевроле» получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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