15 Июнь 2020 2020-06-15T15:42:04+03:00

В ДТП на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка. Фото: Госавтоиспекция Орловской области

Дорогу не поделили «Тойота» и «Шевроле»

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В субботу, 13 июня, в аварии на Комсомольской улице в Орле пострадала 7-летняя девочка. Малышка-пассажир ехала в автомобиле «Шевроле», не поделившей дорогу с «Тойотой».

Инцидент произошел около трех часов дня в районе дома №354. «Тойота» выезжала с прилегающей территории дороги-дублера и не уступила «Шеврале».

- В результате ДТП девочка-пассажир автомобиля «Шевроле» получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU