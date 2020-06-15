2020-06-15T15:15:42+03:00
Происшествия

В Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильника

Воришка украл гаджет и побежал продавать его на рынке
Наталья Меркулова
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В Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильникаВ Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильникаФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские задержали молодого мужчину, укравшего у водителя «Газели» телефон за 20 тысяч рублей. Инцидент произошел на озере Светлая жизнь в Заводском районе города.

Пока водитель разгружал груз, воришка заглянул в салон автомобиля. Дверь оказалась открыта и на видном месте лежал гаджет. Недолго думая, мужчина схватил телефон и убежал.

Владелец мобильника заподозрил неладное не сразу. Закончив работу, он сел в машину и только тогда заметил неизвестного в яркой футболке. Догнать его уже было не возможно.

Вскоре к поискам подключились полицейские и через два часа похититель уже был задержан на Центральном рынке города.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный телефон изъяли. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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