В Орле задержали мужчину, оставившего водителя «Газели» без мобильника
В Орле полицейские задержали молодого мужчину, укравшего у водителя «Газели» телефон за 20 тысяч рублей. Инцидент произошел на озере Светлая жизнь в Заводском районе города.
Пока водитель разгружал груз, воришка заглянул в салон автомобиля. Дверь оказалась открыта и на видном месте лежал гаджет. Недолго думая, мужчина схватил телефон и убежал.
Владелец мобильника заподозрил неладное не сразу. Закончив работу, он сел в машину и только тогда заметил неизвестного в яркой футболке. Догнать его уже было не возможно.
Вскоре к поискам подключились полицейские и через два часа похититель уже был задержан на Центральном рынке города.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный телефон изъяли. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU