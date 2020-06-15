2020-06-15T14:42:58+03:00
Общество

В Орловской области развернуты 922 койки для пациентов с COVID-19

Более 50% мест для больных коронавирусом остаются свободными
Наталья Меркулова
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Сегодня, 15 июня, на заседании Правительства Орловской области в центре внимания оказалось обеспечение больных коронавирусом свободными местами в больницах и медикаментами.

По данным озвученным руководителем Департамента здравоохранения Иваном Залогиным, на данный момент развернуто 922 койки для лечения пациентов с COVID-19. Из них 607 мест обеспечены подачей кислорода.

В Орле пациентов с коронавирусом лечат в больнице Боткина, больнице Семашко, НКМЦ им. Круглой и с 8 июня в областной клинической больнице. Также лечение проходит в Мценской и Ливенской ЦРБ.

- Все пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией находятся под медицинским наблюдением. На сегодняшний день 503 амбулаторных пациента обеспечены бесплатными лекарственными препаратами, - пояснил Иван Залогин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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