В Орловской области развернуты 922 койки для пациентов с COVID-19
Сегодня, 15 июня, на заседании Правительства Орловской области в центре внимания оказалось обеспечение больных коронавирусом свободными местами в больницах и медикаментами.
По данным озвученным руководителем Департамента здравоохранения Иваном Залогиным, на данный момент развернуто 922 койки для лечения пациентов с COVID-19. Из них 607 мест обеспечены подачей кислорода.
В Орле пациентов с коронавирусом лечат в больнице Боткина, больнице Семашко, НКМЦ им. Круглой и с 8 июня в областной клинической больнице. Также лечение проходит в Мценской и Ливенской ЦРБ.
- Все пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией находятся под медицинским наблюдением. На сегодняшний день 503 амбулаторных пациента обеспечены бесплатными лекарственными препаратами, - пояснил Иван Залогин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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