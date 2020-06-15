Орловские парки и скверы вновь обрабатывают от клещей

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:00:18+03:00

Жителям областного центра советуют пока воздержаться от прогулок на их территории

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Сегодня, 15 июня, в Орле начали повторно обрабатывать от клещей территорию Медведевского леса, в районе Щекотихинского пруда и в сквере Орловских партизан. В течение недели акарицидную обработку пройдут самые популярные для прогулок скверы и парки в областном центре.

Еще в конце прошлой недели дезинсекторы начали работу в Разградском парке, вскоре они приступят к распылению инсектицида в парке «Ботаника», сквере Гуртьева, ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», сквер им. Турегенева в горпарке, сквере Героев-комсомольцев и территории перед главным корпусом ОГУ. Также обработка до конца недели пройдет на бульваре Молодежи, в Историко-литературном квартале, Семинарском парке и на территории у озера Светлая жизнь.

Кроме того, 22 июня обработку от клещей пройдут сквер им. пионерской организации «Орлята» и мемориальный парк 400-летия основания города Орла.

- Парки и скверы, прошедшие акарицидную обработку, не рекомендуется посещать в течение четырех дней. На территории парков и скверов установлены соответствующие информационные таблички. Зоны, на которых распылялся инсектицид, огорожены сигнальными лентами, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU