2020-06-15T12:44:34+03:00
Общество

В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых

Регион принял участие во всероссийском фестивале уличных художников
Наталья Меркулова
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В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученыхВ Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученыхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На минувшей неделе, накануне Дня России в Орел присоединился к всероссийскому фестивалю граффити. Главной темой для творчества уличных художников стали современные герои - врачей, ученых, волонтеров, соцработников и всех тех, кто трудится в условиях пандемии.

Орловская область приняла участие во всероссийском фестивале граффити. Фото: Портал Орловской области

Орловская область приняла участие во всероссийском фестивале граффити. Фото: Портал Орловской области

За баллончики с краской взялись настоящие профессионалы - преподаватели Орловского художественного училища им. Мясоедова: Ольга Сорокина, Мария Васильева, Оксана Замарашкина, Елена Мельник, Юрий Шатохин, Екатерина Иноземцева и Изабелла Волкова.

В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых. Фото: Портал Орловской области

В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых. Фото: Портал Орловской области

Вместо холста у художников оказались пустующие стены зданий и заборы. Теперь увидеть оригинальные рисунки можно на заборе областной клинической больницы (граффити «Вехи истории»), на стене гаражно-строительного кооператива «Металлург» напротив дома №37 улицы Маринченко (граффити «Спасибо врачам»), на стене Герценского моста («Спасибо врачам»), а также на заборе дома №74 по улице Спивака («Спасибо волонтерам»).

- Еще одно граффити, посвященное Дню России, появится на этой неделе на заборе на пересечении улицы Автовокзальной и переулка Маслозаводской. Фестиваль граффити также проходил в муниципальных образованиях области, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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