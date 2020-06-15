Коронавирус в Орловской области: количество новых случаев вновь превысило сотню

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:05:26+03:00

Коронавирус в Орловской области на 15 июня 2020 года

Публикуем последние новости о COVID-19 и географии его распространения в регионе

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Сегодня, 15 июня, в Орловской области вновь выявлено более сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Федеральный оперативный штаб сообщил о положительных результатах тестирования у 122 человек.

Таким образом, количество заразившихся COVID-19 в Орловской области составило уже 3681 случай за все время пандемии. При этом излечиться и вернуться к нормальной жизни удалось уже 1702 людям. За последние сутки из больниц в регионе выписались еще 13 человек.

Динамика воздоровления от коронавируса в Орловской области

К сожалению, продолжает расти и статистика по смертности. Оперативный штаб подтвердил еще один летальный исход. Общее число умерших от коронавируса в регионе 36 человек.

География распространения коронавируса в Орловской области на 15 июня

Среди тройки «лидеров» по заболеваемости по-прежнему Орел (1719 инфицированных), Мценский (460) и Орловский (344) районы. Меньше всего заболевших на данный момент в Краснозоренском районе (16 заболевших).

Больше восьмидесяти заболевших в Ливенском и Болховском районах (по 115 случаев), Урицком районе (85), Новодеревеньковском, Хотынецком и Дмитровском районах (по 79), в Новосильском районе (64) и в Свердловском районе (60).

Менее шестидесяти случаев заражения в Шаблыкинском районе (54), Верховском (51), Знаменском (47), Глазуновском (46), в Покровском (45) и в Кромском районе (44).

Более тридцати заболевших в Колпнянском районе (32) и Троснянском районе (31).

Чуть больше двух десятков заболевших в Малоархангельском районе (27), Залегощенском и Должанском районах (по 26). Менее двадцати случаев инфицирования в Сосковском (19) и в Корсаковском районах (18).

Что же касается ситуации в целом по стране, то по состоянию на 15 июня COVID-19 выявили еще у 8246 человек в 83 регионах. Всего в России за весь период зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU