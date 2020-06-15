Во Мценске муж пытался застрелить жену и свел счеты с жизнью
В воскресенье, 14 июня, в городе Мценске Орловской области развернулась кровавая семейная драма. Изрядно подвыпив, глава семьи поссорился с женой и попытался ее застрелить.
В пылу словесной ругани 24-летний парень достал ружье, направил на супругу и выстрелил. Однако вскоре, увидев, что натворил, он решил покончить с собой и направил дуло ружья себе в голову.
Благодаря быстрому приезду Скорой медицинской помощи женщине удалось выжить, а вот мужчина скончался на месте.
- По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос о переквалификации совершенного преступления, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU