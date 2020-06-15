2020-06-15T12:13:30+03:00
Происшествия

Во Мценске муж пытался застрелить жену и свел счеты с жизнью

После семейного конфликта с супругом женщине чудом удалось выжить
Наталья Меркулова
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Во Мценске семейная ссора закончилась трагедиейВо Мценске семейная ссора закончилась трагедиейФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 14 июня, в городе Мценске Орловской области развернулась кровавая семейная драма. Изрядно подвыпив, глава семьи поссорился с женой и попытался ее застрелить.

В пылу словесной ругани 24-летний парень достал ружье, направил на супругу и выстрелил. Однако вскоре, увидев, что натворил, он решил покончить с собой и направил дуло ружья себе в голову.

Благодаря быстрому приезду Скорой медицинской помощи женщине удалось выжить, а вот мужчина скончался на месте.

- По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос о переквалификации совершенного преступления, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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