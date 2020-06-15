В Орле ученики лицея №28 вынуждены ходить на учебу по проезжей части
В Орле ученики лицея №28 в Заводском районе вынуждены ходить на учебу по проезжей части. Виной всему – отсутствие тротуара и узкая дорога от улицы Латышских стрелков до дома № 286 по улице Комсомольской. Уже несколько лет ситуация здесь не меняется, а только усугубляется.
Как сообщают активисты регионального отделения ОНФ, несколько лет назад во дворе дома на Комсомольской прошел ремонт и количество машин на дороге сразу увеличилось. Особенно тяжело школьникам и местным жителям зимой – и без того узкая дорожка сужается из-за сугробов.
Скриншот с Яндекс.Карты
- Здесь едва могут разъехаться два автомобиля. Из-за отсутствия тротуара граждане идут по проезжей части. Здесь уже возникали ситуации, когда пешеход попадал под колеса автомобиля. В связи этим мы предложили администрации Орла оборудовать здесь тротуар, – пояснил Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального ОНФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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