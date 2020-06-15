2020-06-15T11:00:09+03:00
Общество

В Орле ученики лицея №28 вынуждены ходить на учебу по проезжей части

Общественники просят горадминистрацию навести порядок и сделать тротуар
Наталья Меркулова
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Узкая дорога от улицы Латышских стрелков до дома № 286 по улице Комсомольской в Орле заставляет пешеходов выходить на проезжую часть. Фото: ОНФ Орловской областиУзкая дорога от улицы Латышских стрелков до дома № 286 по улице Комсомольской в Орле заставляет пешеходов выходить на проезжую часть. Фото: ОНФ Орловской области
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В Орле ученики лицея №28 в Заводском районе вынуждены ходить на учебу по проезжей части. Виной всему – отсутствие тротуара и узкая дорога от улицы Латышских стрелков до дома № 286 по улице Комсомольской. Уже несколько лет ситуация здесь не меняется, а только усугубляется.

Как сообщают активисты регионального отделения ОНФ, несколько лет назад во дворе дома на Комсомольской прошел ремонт и количество машин на дороге сразу увеличилось. Особенно тяжело школьникам и местным жителям зимой – и без того узкая дорожка сужается из-за сугробов.

Скриншот с Яндекс.Карты

Скриншот с Яндекс.Карты

- Здесь едва могут разъехаться два автомобиля. Из-за отсутствия тротуара граждане идут по проезжей части. Здесь уже возникали ситуации, когда пешеход попадал под колеса автомобиля. В связи этим мы предложили администрации Орла оборудовать здесь тротуар, – пояснил Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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