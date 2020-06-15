15 Июнь 2020 2020-06-15T12:18:01+03:00

10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области. Фото региональной Госавтоинспекции.

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 12 июня, в Глазуновском районе на 15 км автодороги «Глазуновка - Малоархангельск-Колпны – Долгое» произошло ДТП. Иномарка сбила ребенка.

Инцидент произошел в 12:15 дня. Десятилетняя девочка переходила проезжую часть без родителей. 34-летний водитель «Крайслера» не успел затормозить и избежать наезда на ребенка не удалось.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU