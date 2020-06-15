2020-06-15T12:18:01+03:00
Происшествия

10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области

ДТП произошло 12 июня в Глазуновском районе
Наталья Меркулова
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10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области. Фото региональной Госавтоинспекции.10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области. Фото региональной Госавтоинспекции.
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В пятницу, 12 июня, в Глазуновском районе на 15 км автодороги «Глазуновка - Малоархангельск-Колпны – Долгое» произошло ДТП. Иномарка сбила ребенка.

Инцидент произошел в 12:15 дня. Десятилетняя девочка переходила проезжую часть без родителей. 34-летний водитель «Крайслера» не успел затормозить и избежать наезда на ребенка не удалось.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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