10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области
В пятницу, 12 июня, в Глазуновском районе на 15 км автодороги «Глазуновка - Малоархангельск-Колпны – Долгое» произошло ДТП. Иномарка сбила ребенка.
Инцидент произошел в 12:15 дня. Десятилетняя девочка переходила проезжую часть без родителей. 34-летний водитель «Крайслера» не успел затормозить и избежать наезда на ребенка не удалось.
- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в НКМЦ им. Зинаиды Круглой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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