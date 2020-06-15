В Орле купание в реке едва не закончилось трагедией для мальчика и девушки

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:16:48+03:00

Александр Васютин и Александр Николаев не разбумывая просились в воду, спасая тонущих в Оке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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12 июня, на День России, погода в Орле выдалась жаркой и многие жители города решили отправиться купаться, хотя официально купальный сезон еще не открыт. Для двоих из них такое решение едва не закончилось трагично.

В районе четырех часов дня на Центральном городском пляже 13-летний мальчик отплыл от берега на несколько метров, потерял опору под ногами и начинал тонуть. Крики о помощи услышал спасатель областной поисково–спасательной службы Александр Васютин. Он бросился на помощь утопающему подростку и спас ему жизнь. Через несколько мгновений спасатель вытащил ребенка из воды. К счастью, все обошлось и медицинская помощь не понадобилась.

Однако уже через час на реке в районе пляжа вновь едва утонул человек. На этот раз помощь понадобилась 18-летней девушке. Она тоже отплыла слишком далеко от берега. Ее вытащил на берег спасатель областной ПСС Александр Николаев, сменивший своего товарища на дежурстве.

- Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют орловцам соблюдать правила безопасности на воде. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не оставляйте без присмотра своих детей! Купайтесь только в оборудованных местах, учитывая состояние своего здоровья, - рекомендуют специалисты ГУ МЧС России Орловской области.

Кроме того, ситуацией заинтересовались в Прокуратуре. Ведомство проверяет, почему ребенок оказался без присмотра родителей. Дадут правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц местного самоуправления, в чью компетенцию входит осуществление контроля за использованием городских пляжей.

ИСТОЧНИК KP.RU