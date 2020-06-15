Под Орлом задержали мужчину с килограммом высушенной конопли

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:47:56+03:00

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В Орловском районе полицейские задержали местного жителя, решившего запастись запрещенными наркотически растениями впрок. Мужчину взяли почти с килограммом высушенных кустов конопли и около полкилограмма марихуаны.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД нашли «запрешенку» при осмотре дома орловца и построек во дворе. Находки были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр, где и подтвердилось, что это наркотик.

- Мужчина пояснил, что обнаружил дикорастущую коноплю, а потом изготовил наркотическое средство для собственного употребления. В отношении гражданина возбуждено уголовно дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится дома под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU