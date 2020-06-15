2020-06-15T09:47:56+03:00
Происшествия

Под Орлом задержали мужчину с килограммом высушенной конопли

Орловец попытался убедить полицейских, что «случайно» нашел наркотическое растение
Наталья Меркулова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Орловца задержали с килограммом высушенной конопли. Возбуждено уголовное делоОрловца задержали с килограммом высушенной конопли. Возбуждено уголовное делоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловском районе полицейские задержали местного жителя, решившего запастись запрещенными наркотически растениями впрок. Мужчину взяли почти с килограммом высушенных кустов конопли и около полкилограмма марихуаны.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД нашли «запрешенку» при осмотре дома орловца и построек во дворе. Находки были направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр, где и подтвердилось, что это наркотик.

- Мужчина пояснил, что обнаружил дикорастущую коноплю, а потом изготовил наркотическое средство для собственного употребления. В отношении гражданина возбуждено уголовно дело по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится дома под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области развернуты 922 койки для пациентов с COVID-19
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
Орловские парки и скверы вновь обрабатывают от клещей
В Орле появились граффити в честь врачей, волонтеров и ученых
Коронавирус в Орловской области: количество новых случаев вновь превысило сотню
Во Мценске муж пытался застрелить жену и свел счеты с жизнью
В Орле ученики лицея №28 вынуждены ходить на учебу по проезжей части
10-летняя девочка попала в больницу после аварии в Орловской области
В Орле купание в реке едва не закончилось трагедией для мальчика и девушки
Под Орлом задержали мужчину с килограммом высушенной конопли
В Орле из-за пожара в больнице Семашко решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Общество охраны памятников прокомментировало ситуацию с реставрацией музея Лескова в Орле
В больнице Семашко Орла случился пожар
Количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило три с половиной тысячи человек
В Орловской области утонул мужчина
На 13 июня в Орловской области выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом
Реставрация музея Лескова в Орле грозит обернуться уголовным делом
В пригороде Орла столкнулись четыре автомобиля
На 12 июня в Орловской области выявлено ещё 109 зараженных коронавирусом
До 25 июня часть улиц Орла остались без газа
Коронавирус в Орловской области: большинство из умерших - люди пожилого возраста
В Орловской области на предпринимателя, сбывавшего скрытые камеры, завели еще одно уголовное дело
В Орле городские пляжи прошли освидетельствование, но купаться официально нельзя
Глава Орла с семьей испек пирог для инфекциониста больницы Боткина
В центре Орла запретят движение и стоянку 19 и 24 июня
На Орловскую область надвигаются дожди и сильный ветер
Спасское-Лутовиново открывает двери для посетителей
В Орле сбитая пешеход ушла с места ДТП