В Орле из-за пожара в больнице Семашко решается вопрос о возбуждении уголовного дела

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:37:34+03:00

13 июня в больнице им. Семашко в Орле произошел пожар, пришлось эвакуировать 75 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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В субботу утром, 13 июня, в здании Орловской больницы скорой медицинской помощи им. Семашко произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать сразу 75 человек, среди которых были пациенты из интенсивной терапии. Виной всему оказался рентгенологический кабинет.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, проводившие по данному факту проверку, не был обеспечен контроль за безопасной работой электрооборудования. В итоге произошло возгорание в кабинете, больница понесла существенные материальные потери, временно остановлена диагностическая рентгенологическая работа.

- Материалы проверки с постановлением направлены в региональный СУ СК России для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 293 УК РФ (халатность). Кроме того, направлено представление в адрес главного врача учреждения, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Департаменту здравоохранения рекомендовали незамедлительно провести проверку противопожарной безопасности во орловских больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU