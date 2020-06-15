2020-06-15T14:59:11+03:00
Общество

Общество охраны памятников прокомментировало ситуацию с реставрацией музея Лескова в Орле

Станислав Абакумов: «Были ли проведены необходимые предпроектные процедуры - это вопрос»
Наталья Меркулова
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Общество охраны памятников прокомментировало ситуацию с реставрацией музея Лескова в ОрлеОбщество охраны памятников прокомментировало ситуацию с реставрацией музея Лескова в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские следователи продолжают доследственную проверку по факту затянувшейся на четыре года реставрации Дома-музея писателя Николая Лескова. Общественность обеспокоена, объект культурного наследия федерального значения должны были открыть в 2019 году, но долгожданное событие так и не состоялось.

В ряде региональных СМИ появилась информация о том, что из-за грубого нарушения регламента реставрационных работ были утрачены уникальные культурные элементы.

Корреспондент «КП-Орел» решила узнать мнение членов орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры о сложившейся ситуации.

Как оказалось, в организации информации не так уж и много. Как пояснил председатель ВООПИиК Станислав Абакумов, Объединенный литературный музей устранился от каких-либо комментариев и обсуждения ситуации. Поэтому пока доподлинно известно только то, что в настоящее время документы о приеме реставрационных работ у подрядчика не подписаны и денежные средства ему не выплачены.

- На нашем общественном совете реставрацию и проект дома мы не обсуждали. Были ли проведены необходимые предпроектные процедуры и историко-культурная экспертиза - это вопрос. Что касается самой реставрации, то необходимо было взять первоначальный проект здания, сравнить старинные фотографии дома с современными, чтобы определить какие элементы архитектуры следует восстанавливать, - рассказал «КП» Станислав Абакумов.

Пока у членов ВООПИиК сомнения вызывают появление зонта над входом (на старых фото его нет) и появившийся выступ на главном фасаде (возможно, обозначающий веранду).

- В данном случае сказать, что утрачены какие-то подлинные элементы я не могу. В постсоветское время убрали резьбу и наличники на окнах - это действительно потеря. Сегодня мы видим, что на современных окнах второго этажа сделаны наличники, но они сильно отличаются от тех, что были, - добавляет председатель ВООПИиК.

Не остались в стороне от обсуждения ситуации и движение «Волонтеры культуры».

- Сохранение здания, в котором располагается единственный в мире мемориальный музей Николая Лескова, является немаловажной задачей не только в рамках сохранения историко-культурного наследия, но и в рамках развития туризма. Это место является точкой притяжения для целых экскурсионных групп, - говорит Роман Богатырев, региональный координатор «Волонтеров культуры» и аспирант Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС.

Пока же с ситуацией разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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