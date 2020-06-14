2020-06-14T10:59:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Орловской области превысило три с половиной тысячи человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на 14 июня 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штабаДанные оперативного штаба
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В Орловской области число заболевших коронавирусом среди населения превысило три с с половиной тысячи человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орловской области на 14 июня 2020 года.

Свежие данные озвучил федеральный оперативный штаб. Согласно им, на Орловщине за минувшие сутки подтвердилось ещё 86 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число подхвативших COVID-19 орловцев составляет 3559 человек. Это данные за весь период наблюдения за распространением вируса.

Также за все время более полутора тысяч человек победили болезнь. За прошедший день по выздоровлению выписано ещё 26 человек, а общее число выздоровевших достигло 1689 человек. Летальных исходов в регионе 35.

О ситуации в России в целом. За вчерашний день подтвердилось 8835 случаев инфицирования коронавирусом. 528 тысяч 964 человека заболели за прошедшие месяцы, когда COVID-19 распространяется по стране. Умерло 6 тысяч 948 человек. Что касается выздоровлений, то за сутки выписано 5409 человек, всего выздоровело более 280 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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