2020-06-14T10:41:31+03:00
Происшествия

В Орловской области утонул мужчина

Трагедия произошла в Кромском районе
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области утонул мужчина. Трагическое происшествие случилось в Кромском районе.

Все произошло накануне, 13 июня. Об инциденте рассказали в региональном МЧС.

- Сотрудниками ЦСС ПМГ извлечено из воды тело мужчины, в необорудованном для купания месте по адресу: Орловская область, Кромской район, населенный пункт Апальково, - поясняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что купался погибший в необорудованном для этого месте. Напомним, купальный сезон в Орловской области все ещё официально не открыт. В МЧС просят орловцев ответственно к этому отнестись и соблюдать все правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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