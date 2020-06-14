14 Июнь 2020 2020-06-14T10:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области утонул мужчина. Трагическое происшествие случилось в Кромском районе.

Все произошло накануне, 13 июня. Об инциденте рассказали в региональном МЧС.

- Сотрудниками ЦСС ПМГ извлечено из воды тело мужчины, в необорудованном для купания месте по адресу: Орловская область, Кромской район, населенный пункт Апальково, - поясняет пресс-служба ведомства.

Отмечается, что купался погибший в необорудованном для этого месте. Напомним, купальный сезон в Орловской области все ещё официально не открыт. В МЧС просят орловцев ответственно к этому отнестись и соблюдать все правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU