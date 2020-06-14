В Орловской области утонул мужчина
В Орловской области утонул мужчина. Трагическое происшествие случилось в Кромском районе.
Все произошло накануне, 13 июня. Об инциденте рассказали в региональном МЧС.
- Сотрудниками ЦСС ПМГ извлечено из воды тело мужчины, в необорудованном для купания месте по адресу: Орловская область, Кромской район, населенный пункт Апальково, - поясняет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что купался погибший в необорудованном для этого месте. Напомним, купальный сезон в Орловской области все ещё официально не открыт. В МЧС просят орловцев ответственно к этому отнестись и соблюдать все правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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