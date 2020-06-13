2020-06-13T11:52:51+03:00
Коронавирус Covid-19

На 13 июня в Орловской области выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе достигло 3473 человек
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперативного штабаДанные оперативного штаба
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В Орловской области подтвердился еще 81 факт заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. Таким образом общее число заболевших в регионе, за весь период мониторинга, достигло 3 тысяч 473 человек.

Свежую статистику озвучил оперативный штаб. Выздоровело за минувшие сутки 8 человек, общее число выписанных по выздоровлению достигло 1663 человек.

В целом в России за прошедший день выявлено 8706 заболевших, общее число инфицированных в стране превысило 520 тысяч человек. Выздоровело за сутки более 5 тысяч россиян. В общей сложности - более 274 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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