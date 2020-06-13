Реставрация музея Лескова в Орле грозит обернуться уголовным делом

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:40:53+03:00

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В Орле реставрация дома-музея Николая Лескова грозит обернуться уголовным делом. Следственный комитет проводит проверку затянувшегося ремонта.

- Инициировано производство доследственной проверки по факту допущенных нарушений со стороны должностных лиц, осуществляющих контролирующие функции за исполнением условий государственного контракта при производстве реставрационных работ на объекте культурного наследия, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеев, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следователей взволновала судьба музея после сообщений местных СМИ о затянувшемся ремонте. Он начался еще в 2016, а распахнуть свои двери музей должен-был ещё в 2019 году. Но он до сих пор закрыт.

- По мнению общественных деятелей, произведенные работы имеют множество нареканий, поскольку утрачены уникальные культурные элементы, грубо нарушены и другие нормы действующего законодательства, регламентирующие производство реставрационных работ, - поясняют в орловском следкоме.

В ходе проверки будет изучена документация по реставрации, опрошены должностные лица. А затем принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU