Реставрация музея Лескова в Орле грозит обернуться уголовным делом
В Орле реставрация дома-музея Николая Лескова грозит обернуться уголовным делом. Следственный комитет проводит проверку затянувшегося ремонта.
- Инициировано производство доследственной проверки по факту допущенных нарушений со стороны должностных лиц, осуществляющих контролирующие функции за исполнением условий государственного контракта при производстве реставрационных работ на объекте культурного наследия, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеев, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Следователей взволновала судьба музея после сообщений местных СМИ о затянувшемся ремонте. Он начался еще в 2016, а распахнуть свои двери музей должен-был ещё в 2019 году. Но он до сих пор закрыт.
- По мнению общественных деятелей, произведенные работы имеют множество нареканий, поскольку утрачены уникальные культурные элементы, грубо нарушены и другие нормы действующего законодательства, регламентирующие производство реставрационных работ, - поясняют в орловском следкоме.
В ходе проверки будет изучена документация по реставрации, опрошены должностные лица. А затем принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU