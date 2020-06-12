12 Июнь 2020 2020-06-12T12:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В пригороде Орла столкнулись четыре автомобиля. Два человека получили травмы в ДТП.

Авария случилась вечером четверга, 11 июня, в Знаменке. В двенадцатом часу 36-летний водитель за рулём иномарки "Тойота" двигался по Южному подъезду к Орлу. Он врезался в стоящую легковушку "Шевроле". Та от удара протаранила "Рено", который в свою очередь врезался в "Ладу Ларгус".

- В результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Шевроле Ланос" получила телесные повреждения. С места происшествия была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен. Также пострадал водитель автомобиля "Тойота" . Ему была оказана помощь на месте, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU