На 12 июня в Орловской области выявлено ещё 109 зараженных коронавирусом

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:05:33+03:00

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В Орловской области выявлено ещё 109 фактов заражения коронавирусом. Таким образом количество заболевших коронавирусной инфекцией в Орле и области на 12 июня 2020 года достигло 3392 человека.

Свежие данные опубликовал федеральный оперативный штаб. В Орловской области уже который день количество выявленных случаев превышает сотню в сутки. Что касается выздоровевших, то за сутки выписано ещё 69 человек. Общее число выписанных по выздоровлению - 1655 человек. Отметим, что указанные цифры собраны за весь период мониторинга.

В России в целом ситуация складывается следующим образом. За последние сутки выявлено 8987 случаев инфицирования COVID-19. За все время в стране заболело больше полумиллиона человек. Скончалась за все время 6715 пациентов. Выздоровевших - 269 тысяч 370 человек.

Мы следим за ситуацией

ИСТОЧНИК KP.RU