До 25 июня часть улиц Орла остались без газа

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:45:38+03:00

В Орле пару недель без газоснабжения придется пересидеть жителям нескольких улиц Фото: Архив "КП"

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В Орле пару недель без газоснабжения придется пересидеть жителям нескольких улиц. Публикуем список адресов, которые попали в зону отключения.

О вынужденном перебое с поставкой ресурса сообщила пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчера ООО "Газпром газораспределение Орел".

С 11 июня до 25 июня газоснабжение приостановлено по следующим адресам: переулок Воскресенский, 13а, 30; улица Левый берег реки Оки, 27, 43, 45, 45а, 51, 57, ул. Черкасская, 2, переулок Рыночный, 5; ул. Гагарина, 1, а также улица Гостиная, 3.

Неудобства связаны с ремонтом на газопроводе. По планам, топливо должно вернуться в указанные дома не позденее 17.30 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU