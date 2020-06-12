2020-06-12T07:45:38+03:00
Недвижимость

До 25 июня часть улиц Орла остались без газа

Публикуем список адресов, попавших в зону отключения
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле пару недель без газоснабжения придется пересидеть жителям нескольких улицВ Орле пару недель без газоснабжения придется пересидеть жителям нескольких улицФото: Архив "КП"
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В Орле пару недель без газоснабжения придется пересидеть жителям нескольких улиц. Публикуем список адресов, которые попали в зону отключения.

О вынужденном перебое с поставкой ресурса сообщила пресс-служба Администрации Орла со ссылкой на диспетчера ООО "Газпром газораспределение Орел".

С 11 июня до 25 июня газоснабжение приостановлено по следующим адресам: переулок Воскресенский, 13а, 30; улица Левый берег реки Оки, 27, 43, 45, 45а, 51, 57, ул. Черкасская, 2, переулок Рыночный, 5; ул. Гагарина, 1, а также улица Гостиная, 3.

Неудобства связаны с ремонтом на газопроводе. По планам, топливо должно вернуться в указанные дома не позденее 17.30 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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