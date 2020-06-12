2020-06-12T07:35:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: большинство из умерших - люди пожилого возраста

Доля пациентов в возрасте 65+ среди скончавшихся составляет 75%
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области большинство из коронавирусных пациентов, скончавшихся в больницах, - пожилые люди. Доля умерших орловцев в возрасте 65+ составила 75% от общего числа летальных исходов.

О ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе рассказал накануне глава регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

- Всего умерло 35 человек. 75% - это граждане старше 65 лет и 25% - в возрасте от 40 до 65 лет, - отметил глава облздрава.

Он также пояснил, что среди медицинских работников нет летальных случаев.

Напомним, по последним данным на Орловщине подтверждено более 3 тысяч 200 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Это данные за весь период наблюдения, по информации регионального оперативного штаба более полутора тысяч человек победили болезнь.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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