2020-06-11T21:00:35+03:00
Общество

В Орле городские пляжи прошли освидетельствование, но купаться официально нельзя

Позагорать и отдохнуть можно, а вот плавать все еще запрещено
Ольга СУПОНЕВА
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Купальный сезон в Орле все еще официально не открытКупальный сезон в Орле все еще официально не открытФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле оба городских пляжа прошли освидетельствование. Сотрудники МЧС признали безопасными пляж озера Светлая Жизнь и реки Ока в районе городского парка. Правда официально купальный сезон все еще не открыт.

Однако ни запреты на купание, ни коронавирусная инфекция и продленный режим самоизоляции орловцев не останавливают. Жара подгоняет горожан к воде. Так, на озере Светлая Жизнь последние дни яблоку негде упасть.

- Следует напомнить, что пока купание в водоемах области запрещено. Купальный сезон будет открыт с учетом рекомендаций и складывающейся эпидемиологической обстановки. Решение о его начале будет приниматься местными властями. Купание в водоемах, не оборудованных в соответствии с установленными требованиями – крайне опасно, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Об открытии купального сезона решение должны принять власти, в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Напомним, что один трагический случай в регионе уже зафиксирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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