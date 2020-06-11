Глава Орла с семьей испек пирог для инфекциониста больницы Боткина

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:10:16+03:00

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Глава Администрации Орла вместе с семьей испек пирог для главного внештатного инфекциониста больницы им. Боткина Виктории Адоньевой. Александр Муромский проявил кулинарные таланты в рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо».

Всероссийская акция проходят в преддверии Дня России. Все желающие могут проявить фантазию и создать своими руками пирог, украсить его триколором и презентовать тому, кто заслуживает благодарности в непростое время. Глава Орла с домашними испек пирог с изюмом и яблоками.

- Сейчас, несомненно, особой благодарности заслуживают медицинские работники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Моя семья с признательностью, уважением и восхищением вручает сегодня свой пирог, украшенный триколором, главному внештатному инфекционисту больницы имени Боткина Виктории Адоньевой. И в еелице выражаем благодарность всем медикам, работающим в опасной зоне! - поделился Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU