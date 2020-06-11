2020-06-11T16:00:44+03:00
Общество

В центре Орла запретят движение и стоянку 19 и 24 июня

В связи с репетицией и торжественным прохождением военнослужащих Орловского гарнизона
Ольга СУПОНЕВА
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В центре Орла запретят движение и стоянку 19 и 24 июняВ центре Орла запретят движение и стоянку 19 и 24 июняФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле 19 и 24 июня будет запрещено движение и стоянка в центре города. Водителям придется планировать свой маршрут и продумывать, где припарковаться: в указанные даты пройдет репетиция и торжественное прохождение военнослужащих гарнизона.

На каком участке запретят проезд рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

24 июня с 00.00 до 11.00 не выйдет припарковаться на улице Пушкина (участок от Фомина до 4-й Курской), а также на Московской (от Покровской до Степана Разина).

Также 19 и 24 июня с 9.30 до 11.00 будет запрещено движение транспорта по Карачевской (от 1-й Посадской до Гостиной), Гостиной (от Карачевской до Гагарина),Комсомольской (от 1-й Посадской до Красного моста),Московской (от Красного моста до пересечения с улицей Революции), Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильского), площади Мира между сквером Танкистов и гостиницей «Орел». Трамваи ходить будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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