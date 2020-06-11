2020-06-11T14:35:57+03:00
Общество

На Орловскую область надвигаются дожди и сильный ветер

В МЧС жителей региона предупредили о приближающейся непогоде
Ольга СУПОНЕВА
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На смену жаре придут грозыНа смену жаре придут грозыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Аномальная жара, царящая в Орловской области последние дни, сменится дождями и ветреной погодой. В МЧС жителей регионе предупредили о надвигающемся ненастье.

Праздничная пятница, 12 июня, выдастся жаркой. По прогнозам Росгидрометцентра, воздух разогреется до +33 градусов, облачность переменная. Ночью преимущественно без осадков, а вот днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный ночью 3-8, днем 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

В субботу 13 июня столбики термометров опустятся на несколько значений. Температура воздуха ночью +15…+20, днём +21…+26 градусов. Ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, в отдельных районах с градом. Ветер северо-восточный ночью 6-11, днем 8-13, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

В воскресенье 14 июня вновь пройдут дожди и грозы. Ветер восточный 8-13, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, днем +20…+25 градусов.

В ГУ МЧС России по Орловской области жителей региона просят не забывать о правилах безопасности в плохую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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